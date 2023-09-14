قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، إن هدف الفريق هو إسعاد جماهير الأهلي عبر مباراة كأس السوبر الأفريقي المقررة أمام اتحاد العاصمة الجزائري غدا الجمعة.

وأكد كولر أن الأهلي سعيد بإقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي في السعودية، خاصة أن الفريق يملك ظهيرا جماهيريا كبيرا في السعودية سيكون له دور مهم في تحفيز اللاعبين خلال اللقاء.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر اليوم الخميس إن مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري صعبة، خاصة أنها بطولة من لقاء واحد، والأهلي لا يفكر إلا في الفوز، واللاعبون سوف يبذلون كل ما لديهم من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير.

وأضاف: «سعيد للغاية بالتعاقدات التي قمنا بها، إلى جانب اللاعبين المتواجدين في القائمة، ولدينا مجموعة مميزة وقادرة على تحقيق ما نطمح إليه في كل البطولات».

وعلق على انضمام الفرنسي أنتوني موديست إلى الأهلي قائلا: «سعيد للغاية بانضمام موديست لأنه لاعب كبير، وما يشغلني هو انسجامه مع اللاعبين».