أسامة أبوالسعود



شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاجتماع الثامن للوكلاء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بمدينة مسقط في سلطنة عمان.



وأوضح رئيس وفد الكويت وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري أن الكويت قدمت ورقة عمل تختص بحماية القيم الأخلاقية والأسرية في المجتمعات الخليجية بالتنسيق مع مملكة البحرين وورقة عمل أخرى تختص بتبادل البحوث والتجارب في المجال الوقفي بالإضافة إلى مقترح حول الرؤية الإسلامية لمكافحة التغير المناخي وحماية البيئة.



وبين المطيري أن الوكلاء اتفقوا على عدد من أوراق العمل والتي تقدمت بها دول مجلس التعاون وذلك لعرضها على الوزراء في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في أكتوبر المقبل، مؤكدا حرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على المشاركة في هذه الاجتماعات الخليجية لتعزيز العمل المشترك وتوحيد الجهود لخدمة العمل الإسلامي.



وبين أن توجيهات وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري واضحة في دعم ريادة الكويت والنهوض بالعمل الإسلامي والإنساني وتبني المبادرات المتميزة التي ترفع اسم الكويت في شتى المحافل وتعزز التعاون الخليجي المشترك، مثمنا جهود الوفود الخليجية التي ساهمت بإثراء الاجتماع بأفكار وتوصيات لها انعكاسات إيجابية على المجتمعات الخليجية في مجالات عديدة.