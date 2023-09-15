برعت المرأة الكويتية في الماضي بحرفة الخياطة اليدوية احدى أهم المهارات التي تتقنها لتصليح وصنع الملابس وخياطة الدمى لإسعاد الأطفال مستخدمة فيها الخياطة والتطريز البسيط على قصاصات الأقمشة وأدوات بسيطة مثل الحشوات والقماش القطني والحرير بالإضافة إلى البكرة وخيوط التطريز وإبرة الخياطة والمقص. وضمن فعاليات مهرجان (صيفي ثقافي 15) أقام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اليوم الخميس ورشة بعنوان (صناعة الدمى) بالتعاون مع (بيت السدو) الكويتي قدمتها صيته المري وشارك بها عدد من المهتمين الذين تعرفوا خلالها على كيفية صناعة الدمى بالطريقة التقليدية القديمة.