شارك عدد من طلبة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت في «برنامج بذور من أجل المستقبل» لشركة (هواوي) في العاصمة القطرية الدوحة وهم زينة المباركي وفاطمة الرشيد من قسم هندسة الكمبيوتر، وسليمان أمان خريج من قسم الهندسة الصناعية، وفهد الرشيدي طالب ماجستير بقسم الهندسة الصناعية، ولطيفة المطيري من قسم الهندسة الكهربائية. وتهدف الفعالية لاستقطاب المواهب الشابة للاستفادة من الخبرات المتعلقة بتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي، وتنمية المواهب المحلية وتبادل المعرفة وزيادة مستوى الوعي بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وبناء مجتمع رقمي مزدهر للمواهب الشابة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.



وتأتي مشاركة الكويت بـ 10 مواهب كويتية بينها طلاب وحديثو تخرج من جامعة الكويت والجامعات الخاصة تم تقسيمهم ضمن فريقين، فيما يشارك أيضا حوالي 190 شخصا من 15 دولة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.



وستتأهل الفرق الفائزة في المسابقة إلى المرحلة التالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ثم التأهل إلى المرحلة النهائية في الصين لختام البرنامج.