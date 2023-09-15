أطلق سوق لولو هايبرماركت، أبرز سلسلة تجارية إقليمية، حملته «نكهات الشرق الأقصى»، التي استمرت من 13 إلى 19 سبتمبر في جميع فروع الهايبرماركت، ونالت اهتماما كبيرا من المتسوقين في الكويت.



تم افتتاح الفعالية في 13 سبتمبر في فرع الضجيج التابع للهايبرماركت، بحضور سفراء من 4 دول جنوب شرق آسيا، وهم السفيرة الإندونيسية لينا ماريانا، والسفير الفلبيني خوسيه كابريرا الثالث، والسفير التايلندي إيكابول بولبيبات، والملحق التجاري لسفارة فيتنام هيو تران، إلى جانب كبار المسؤولين في سوق لولو هايبرماركت. وتلا الافتتاح مجموعة من العروض الثقافية والفعاليات التي تضمنت منتجات وأطعمة ومأكولات تايلندية وفيتنامية وماليزية وفلبينية وإندونيسية، كما تم تقديم خصومات وعروض حصرية على مجموعة واسعة من المنتجات من هذه الدول خلال فترة الحملة.



وتفاعل الزوار مع ثقافات ومأكولات الدول الخمس في جنوب شرق آسيا خلال فترة الحملة التي استمرت لمدة أسبوع، حيث زاد من أجواء الفعالية تواجد نماذج وعروض كبيرة للمعالم وأماكن الاهتمام في هذه الدول الملونة وكانت العروض المصممة بشكل إبداعي تعكس جوهر كل دولة وتعتبر من أبرز ملامح الفعالية الترويجية.



وشهدت الحملة عددا من الاستعراضات الفنية والتقاليد الثقافية من تايلند وفيتنام وماليزيا والفلبين وإندونيسيا في حين تم فتح مناطق خاصة للتصوير الشخصي حتى يتسنى للزوار التقاط صور لأنفسهم وأحبائهم أمام المعالم البارزة وأماكن السفر في الدول الخمس.



وقدمت حملة «نكهات الشرق الأقصى» مجموعة واسعة من المنتجات من كل الدول المشاركة، وكانت متاحة بأسعار مذهلة. كما تمكن المتسوقون من تذوق عينات شهية من المأكولات في كاونترات أطعمة الشوارع التي أنشأتها الدول الخمس لهذه المناسبة.