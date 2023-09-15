انطلاقا من اهتمامها الدائم بتعزيز الخدمات والمزايا المضافة لعملائها وزوار برج الحمراء للأعمال ومركز التسوق، نظمت شركة الحمراء العقارية برنامجا حافلا بالفعاليات والأنشطة خلال شهر أغسطس ليكون صيفا غنيا بالتميز للجميع.



حيث تم تنظيم أول معرض فني من نوعه في الكويت بالتعاون مع مركز نواة للثقافة والفنون عرض خلاله مجموعة من الأعمال الفنية التي تم ابتكارها وإبداعها بالاعتماد على معطيات الذكاء الصناعي.



كما تم افتتاح مهرجان (Al Hamra Food Fest by Yard) من 2 إلى 5 أغسطس بمشاركة عدد من المطاعم والكافيهات والمخابز الراقية ومحلات الحلويات التي قدمت لزوار برج الحمراء باقة متنوعة من المنتجات والخدمات بحضور مجموعة من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي.