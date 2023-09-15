قص الحاجب



هل يجوز قص الحاجب للمرأة، أي تقصيره وليس الإزالة، وهل يجوز تشقيره بالمواد المشقرة؟



لا يجوز قصه ولا تقصيره ولا مانع من تشقيره إن كان لا يتسبب في سقوطه.



إزالة الشامة



ما حكم إزالة الشامة خاصة اذا كانت في أعلى الأنف؟



لا بأس.



أرض غير مرخصة



اشتريت أرضا لكن البلدية لم ترخص لي ببنائها، وأنا انوي بناءها وسكنها ولا أريد التجارة بها، فإذا مر عليها الحول هل أخرج زكاتها أم لا؟



الزكاة انما تجب في عروض التجارة، اي ما عرض بقصد التجارة، وهذه الأرض كما ذكرت ليست كذلك فلا زكاة عليها لأنها للحيازة والله أعلم.



بيت الماء



هل تجوز قراءة القرآن في بيت الماء؟



ان كنت تقصد ببيت الماء الحمام فقد ذكر أهل العلم أنه لا يجوز أن يقرأ فيه الإنسان القرآن لما فيه من امتهان للقرآن لأنه كلام الله جل وعلا، وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن رد السلام حال قضاء الحاجة حتى انتهى وتوضأ صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.



الطهارة



سؤالي عن المذي الذي يخرج بعد التبول، أكرمكم الله، فأنا اجلس في الخلاء فترة طويلة واحيانا لا ينقطع فهو ينزل حتى بعد التنظيف او الاستحمام، فتقام الصلاة واذهب ولا اهتم لهذا الأمر، وان أحسست فيه أنه ينزل ويحصل معي أثناء أداء العمرة أيضا، فهل عملي صحيح أم ماذا أفعل؟



أولا، يجب عليك أن تراجع الطبيب، فإذا حكم أنك مصاب بسلس البول فإنه يكفيك ان تتوضأ لكل صلاة ولا يضرك خروجه اثناء الصلاة، وكذلك الأمر بالنسبة للعمرة، أما اذا تبين انك سليم فلا تشغل نفسك بالوساوس وتوضأ وانثر على سراويلك ماء ثم اخرج ولا تهتم بما تجده من رطوبة.