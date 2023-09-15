تبدأ سورة الشورى بـ «حم عسق» وهي حروف مقطعة وسر من أسرار القرآن الكريم وهي أربعة عشر حرفا، وقد جاءت الحروف لأمر الله تعالى لتتحدى المشركين، فكانت من اللغة التي يفتخرون بها فتحداهم الله تعالى بذات ما تمكنوا فيه.



القرآن وحي من الله عز وجل



(كذلك يوحي إليك.. الآية) الوحي من الله العزيز الذي لا يردّ له أمر وهو في عزته حكيم في قضائه وأقواله وأفعاله.



له وحده ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي بذاته وبقدرته وجبروته له العظمة والكبرياء.



لا تكن غافلاً



(تكاد السموات يتفطرن من فوقهن... الآية) تكاد السموات يتشققن من عظمة الرحمن وجلاله تبارك وتعالى، والملائكة يسبحون بحمد ربهم وينزهونه عما لا يليق به ويحمدونه، فأين أنت أيها الإنسان؟ تعصي الله، وكيف تعصي من سخر لك خلقا يسبحون ويسألون ربهم المغفرة لك ومن ثم في الأرض، ألا إن الله هو الغفور لذنوب عباده رحيم بهم، يخاطبنا الله تعالى بصفاته عز وجل.



أولو العزم



(شرع لكن من الدين ما وصى به نوحاً.. الآية) من هؤلاء الخمس؟



هؤلاء هم أولو العزم من الرسل فقد شرع الله لكم أيها الناس من أوحيناه إليك يا محمد وهو الإسلام وما وصى به نوحا أن يعمله ويبلغه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، الأمر للرسول ولأمته من بعده، أن يكون بالتوحيد والطاعة لله وعباده وحده، ولا تختلفوا في الدين وتتفرقوا في كتاب الله وسنة رسوله.



التعدي على العلماء



هناك من يقول إن العلماء يختلفون وهذا مقام الجاهل، فالله هو الذي أنزل الدين والدين واحد، نقول له: أنت جهلت في الأمر، فهذا الاختلاف ليس محل خلاف لأنهم مجمعون على الأصول التي لا خلاف فيها، فمن أين يأتي الاختلاف، فالاختلاف في مسألة فرعية لا توجب الخصومة والمنازعة، فيجب أن نتأدب مع العلماء، ومن سنة الله تعالى أن جعل الخلق مختلفين وهذا الاختلاف لا يؤدي الى منازعة.



(أن أقيموا الدين) موجها للأنبياء أمرا من الله لكل نبي ولأتباعه لذلك الأحرى بنا أن نفتش على نقاط التوافق ولا نجنح للاختلاف ولابد أن نتعلم أدب الاختلاف. (لا تتفرقوا فيه) لا تختلفوا في الدين الذي أمرتكم به من توحيد الله وإخلاص العبادة له ونبذ الفرقة.



واجبنا تجاه القرآن الكريم



هناك أربعة أمور يجب علينا أن نوفيها حقها تجاه القرآن الكريم وهي:



1 - أن نتلوه حق تلاوته ونتعلم قراءته.



2 - تدبر القرآن وفهم معانيه.



3 - العمل بما فهمنا وتلونا.



4 - إبلاغ ما تعلمناه وإيصال الخير الذي اكتسبناه.



هل يكون هذا جملة واحدة؟



الرسول صلى الله عليه وسلم كان منهجه مع 20 من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها الى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل، فالمراد من القرآن الكريم العمل به كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تختلف الأمور غير موازين الدنيا، فمن نراه جمادا نجده حيا وهكذا، ويكون القرآن حجة لك أو حجة عليك. فلنجعل لنا ختمة تفسير لرفع الجهالة وفهم كتاب الله، فالقرآن حياة القلوب.

القيت المحاضرة في مسجد فاطمة الجسار بالشهداء