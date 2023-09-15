وجه النائب جراح الفوزان سؤالا إلى النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد جاء كالتالي:



نمى إلى علمي وجود شركات أدخلت معدات عسكرية وأجهزة لاسلكية ورادارات خلال شهري يوليو وأغسطس، وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل خوطبت وزارة الداخلية للحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لإدخال هذه الأجهزة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة من المراسلات بهذا الخصوص وأسماء الشركات التي صدرت لها الموافقة.



2 ـ ما الإجراءات المتبعة لدى وزارة الداخلية في التعامل مع مثل هذه الحالات؟



3 ـ هل توجد عقود سابقة لإدخال مثل هذه المعدات والأجهزة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها إن وجدت.



كما وجه الفوزان سؤالين إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله جاء السؤال الأول منها كالتالي:



تضمن تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالرقابة على أعمال وزارة الخارجية جملة من المخالفات، منها إبرام عقود مع موظفين محليين في لندن دون وجود تفويض، ودفع سفارة الكويت ضريبة الدخل عن الموظفين المحليين دون سند قانوني، والمآخذ التي شابت صرف بدل النوبة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ من أعضاء البعثة في لندن الذين أبرموا عقود الموظفين المحليين دون وجود تفويض بذلك؟ وما إجراءات الوزارة تجاه هذه المخالفة؟



2 ـ ما طبيعة العقود التي أبرمت مع الموظفين المحليين في لندن؟ يرجى تزويدي بكشف يوضح مهام الموظفين المحليين وعددهم.



3 ـ ما أسباب دفع سفارة الكويت في لندن ضريبة الدخل عن الموظفين المحليين، وهل تدفع السفارة ضريبة الدخل عن الموظفين المحليين بدول أخرى؟



4 ـ هل حققت وزارة الخارجية في الواقعة الواردة بتقرير ديوان المحاسبة؟ وما نتيجة التحقيق؟



5 ـ ما قيمة المبالغ التي صرفت لموظفي وزارة الخارجية مقابل بدل النوبة؟



6 ـ كشف مفصل بأسماء الموظفين ودرجاتهم الوظيفية وجنسياتهم ممن صرف لهم بدل نوبة.



وجاء السؤال الثاني كما يلي: تضمن تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالرقابة على أعمال وزارة الخارجية، عدة مآخذ شابت تنفيذ المشاريع الإنشائية لوزارة الخارجية وكذلك سكن أعضاء البعثات ومقار البعثات والتي أدت إلى هدر المال العام.



لذا يرجى إفادتـــي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هـــل أعـــدت وزارة الخارجية الدراسات المطلوبة لتنفيذ مشروع مساكن الديبلوماسيين في الرياض؟ يرجى تزويدي بها إن وجدت.



2 ـ ما الأسباب التي أدت إلى تأخر إنجاز مشروع مساكن الديبلوماسيين في الرياض لمدة 7 سنوات؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن؟



3 ـ هل توجد مشاريع قيد الإنشاء ومتعثرة في دول أخرى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بكشف يوضح عدد هذه المشاريع وأسباب تعثرها وقيمة تكاليفها.



4 ـ ما قيمة الاعتمادات التي خصصت لتنفيذ المشاريع على الأراضي المملوكة للوزارة في مجموعة من الدول؟



5 ـ كم تبلغ القيمة الإيجارية لمقار البعثات وسكن أعضاء البعثات الخارجية سنويا؟ يرجى تزويدي بكشف يوضح القيمة الإيجارية مع ذكر اسم الدولة.



6 ـ ما إجراءات الوزارة تجاه وقف المشاريع الإنشائية المتعثرة لمقار البعثات ومساكن الديبلوماسيين؟



كما وجه سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء كما يلي:



نمى إلى علمي وجود شركات أدخلت معدات عسكرية وأجهزة لاسلكية ورادارات خلال شهري يوليو وأغسطس، وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ أسماء الشركات الأجنبية التي أدخلت هذه المعدات مع بيان أسماء الشركات المحلية الممثلة لها.



2 ـ أنواع المعدات العسكرية والأجهـــزة اللاسلكـــيـة والرادارات وأجهزة التشويش لكل شركة، مع إرفاق بلد المنشأ وبوليصة الشحن، وبيان اسم المستلم لهذه الشحنة.



3 ـ هل أدخلت هذه المعدات العسكرية والأجهزة اللاسلكية والرادارات وأجهزة التشويش في حقائب سفر عن طريق مطار الكويت الدولي مبنى T1 وT4؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي برقم الرحلة وإجراءات الإدارة العامة للجمارك في هذا الشأن.



4 ـ صورة ضوئية من كتاب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالموافقة على إدخال تلك المعدات والأجـهـــزة والسـمــــاح باستخدامها.