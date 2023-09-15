بحثـــت المديــر العـام لـ «كونا» د.فاطمة السالم مع المدير العام لوكالة أنباء الإمارات (وام) محمد الريسي أهمية تعاون وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية لمواجهة تحديات برامج التنمية الشاملة وسط تطور تقنيات الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي وبرمجيات الذكاء الاصطناعي.



جاء ذلك في لقاء جمع د.السالم والريسي والوفدين المرافقين لهما خلال أعمال ملتقى الإعلام العالمي الذي انطلق في مركز (إكسبو الشارقة) والذي يسبق فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023.



وأكدت د.السالم أهمية تعاون وكالة «كونا» مع شركائها الاستراتيجيين ضمن المنظومات الخليجية أو العربية أو الدولية ومنها وكالة «وام»، انطلاقا من دور الإعلام في تسليط الضوء على المعوقات المتعلقة بالبرامج التنموية الشاملة وتعزيز جهود الإصلاح والتطوير.



ولفتت في هذا الشأن إلى المسؤوليات المجتمعية والمؤسسية المهمة الملقاة على عاتق وكالات الأنباء ووسائل الإعلام بما يعنيه ذلك من تحديات تتعلق بمفاهيم الاستدامة والتنمية ونشر المحتوى الإعلامي والصحفي الممتاز على اختلافه. وقالت إن التطور التقني والرقمي الهائل والمطرد في العالم يفرض على وسائل الإعلام ومنها وكالات الأنباء تعزيز تفاعلها الدولي لمناقشة أبرز قضايا الاستدامة وتحدياتها والنظر في الحلول المتعلقة بالارتقاء بالجهود التنموية الشاملة. وأشادت بأعمال ملتقى الإعلام العالمي الذي يسبق (المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023) وما يحفل به من موضوعات الإعلام وممارساته وتحدياته المتعلقة بقضايا الاستدامة والبيئة.



من جانبه، أشاد الريسي بالتعاون القائم بين وكالتي «وام» و«كونا» حول مختلف آفاق العمل الإعلامي ومفاهيم الاستدامة والتنمية، مشيرا إلى أن ملتقى الإعلام العالمي في الشارقة فرصة مثالية لطرح قضايا التغير المناخي والأمن الغذائي ومفاهيم الاقتصاد الأخضر وغيرها من المسائل ذات العلاقة بالمجالات الإعلامية المتنوعة كالصحفية والإذاعية والتلفزيونية والرقمية والذكاء الاصطناعي.