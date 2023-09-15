بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس رودريغو تشافيز روبلز رئيس جمهورية كوستاريكا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية كوستاريكا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نجيب بوكيلي رئيس جمهورية السلفادور الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية السلفادور وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس دانييل أورتيغا رئيس جمهورية نيكاراغوا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية نيكاراغوا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.