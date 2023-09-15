السفير الياباني: الكويت لاعب أساسي في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وهي شريكنا الموثوق في مجال السلام والأمن

أسامة دياب



أشاد مدير التعاون العسكري العميد فهد العتيبي بقوة العلاقات العسكرية الكويتية - اليابانية، التي وصفها بالمستمرة والمتطورة في العديد من المجالات، لافتا إلى أن الثقافة العسكرية في البلدين تقوم على مبادئ دفاعية وقيم سلمية بما في ذلك التعاون العالمي.



وأضاف العتيبي خلال الاحتفال الذي أقامته السفارة اليابانيـة بمناسبة ذكرى تأسيس قوات الدفاع الذاتي اليابانيـة، نواصل تطويـر تعاوننا الدفاعي من خلال الحفاظ على المناقشات المفتوحة والبحث عن المجالات التي تدعم القوات المسلحة لكلا البلدين.



وتمنى لقوات الدفاع الذاتي اليابانية استمرار النجاح والتطور والسلامة في مهام عملياتهم الحالية والمستقبلية وفقا لاستراتيجيتهم الجديدة للأمن القومي والدفاع.



وأضاف ان العلاقات الكويتية - اليابانية شهدت تطورا ملحوظا وهناك تعاون في مجال التدريب وستعقد بعض الدورات في اليابان والكويت العام المقبل، وذلك حسب توجيهات القيادة والاستراتيجية العسكرية، مشيرا إلى ان الكويت دائما تبحث عن إجراء اتفاقيات عسكرية مع جميع الدول الحليفة والصديقة.



ولفت الى أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية تأسست في 1 يوليو 1954، من قبل الحكومة اليابانية من أجل حماية بلادهم والدفاع عنها، مضيفا: لقد زادت مهمة الدفاع عن وطنهم بمرور الوقت لتصبح أيضا عضوا مهما جدا في المجتمع الدولي من خلال إجراء مجموعة واسعة من مهام العمليات السلمية.



وتابع: ان ذلك كان مهما بالنسبة للكويت عندما قامت قوات الدفاع الذاتي اليابانية بنشر سفن كاسحات الألغام الخاصة بها في الخليج العربي عام 1991 للانضمام إلى قوات التحالف لإزالة الألغام في الخليج العربي.



وأضاف ان مهمتهم كانت فتح ممرات الاتصالات البحرية في الخليج لضمان المرور الآمن للسفن التي تحمل الإمدادات إلى الشعب الكويتي، متوجها بالشكر للدعم الكبير الذي قدمته قوات الدفاع الذاتي اليابانية للكويت، وأنا على يقين من أن الشعب الكويتي لن ينسى موقف اليابان ودعمها القوي في ساعة حاجتنا إليها.



من جهته، أعرب السفير الياباني لدى البلاد مورينو ياسوناري عن أمله «في مواصلة تطوير التعاون المشترك مع القوات المسلحة الكويتية من خلال التبادلات المختلفة، وخاصة في مجال تعليم وتدريب الأفراد».



وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال قال مورينو: «إنه لمن دواعي سروري أن نحتفل بذكرى تأسيس قوات الدفاع الذاتي اليابانية مع ممثلي وزارة الدفاع والوزارات الأخرى والعديد من الأصدقاء من السلك الديبلوماسي والمنظمات الأخرى». وأضاف: «أصبحت قوات الدفاع الذاتي اليابانية بتاريخها الممتد لـ 69 عاما، أكثر فاعلية وتقوم بأنشطة متنوعة للمساهمة في السلام العالمي»، لافتا إلى أنه «في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على وجه الخصوص، تعمل قوات الدفاع الذاتي اليابانية على تعزيز التعاون مع حليفتنا الولايات المتحدة والشركاء الآخرين لحماية أمن بلادنا والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وإضافة إلى ذلك، أقرت اليابان في ديسمبر الماضي استراتيجية جديدة للأمن القومي إضافة إلى استراتيجية الدفاع الوطني، وهي تسعى الآن إلى تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل أساسي».



وتابع مورينو: «أما في الشرق الأوسط، تقوم قوات الدفاع الذاتي اليابانية بعمليات لمكافحة القرصنة في خليج عدن وترسل أفرادها للمشاركة في القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في شبه جزيرة سيناء.



وختم السفير الياباني كلمته قائلا: «إنه لمن المؤسف أن يتعرض السلام والأمن في العالم للاضطراب أو التهديد بصفة مستمرة، بما في ذلك في الشرق الأوسط. كما ان العدوان الروسي على أوكرانيا يشكل على وجه الخصوص انتهاكا واضحا للقانون الدولي من قبل عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتعارض اليابان بشدة مثل هذه المحاولة الفردية لتغيير الوضع الراهن بالقوة.