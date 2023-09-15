بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس رودريغو تشافيز روبلز رئيس جمهورية كوستاريكا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وراجيا له دوام الصحة والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس دانييل أورتيغا رئيس جمهورية نيكاراغوا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وراجيا له دوام الصحة والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نجيب بوكيلي رئيس جمهورية السلفادور الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وراجيا له دوام الصحة والعافية.