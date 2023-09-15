بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية التي تعقد بعد نهاية عطلته الصيفية برئاسة عبدالله المحري الاثنين المقبل مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والمناطق والشوارع. ويتضمن جدول الأعمال التالي:



الردود الجديدة على السؤال المقدم من العضو فهيد المويزري بشأن إزالة سوق الخيام بمنطقة الري.



الرد على السؤال المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن الطريق من جسر سليل الجهراء الذي يربط الدائري السادس بمدينة المطلاع.



طلب تمديد صلاحية قرار المجلس البلدي الخاص بموقع نادي رجال الإطفاء في منطقة المسايل ضمن القطعة رقم (7) المسيلة.



٭ الاقتراح المقدم من الأعضاء م.عبداللطيف الدعي، م.شريفة الشلفان، م.منيرة الأمير، فهد العبدالجادر، بشأن تصميم الهوية البصرية للمجلس البلدي.



٭ الاقتراح المقدم من العضو م.علياءالفارسي بشأن نظافة مدينة الكويت (محافظة العاصمة).



٭ الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن استبدال الأكياس السوداء الخاصة بالحاويات السكنية بأكياس صديقة للبيئة.



٭ مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والشوارع والميادين.



٭ الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، بشأن تخصيص وإنشاء مركز صحي (ثان) متكامل في منطقة عبدالله المبارك.



٭ طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توسعة حدود مسجد لإقامة سور حول مسجد شيمة علي جبر بمنطقة العارضية للاستعمالات الحكومية قطعة 1.



٭ طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توسعة حدود مسجد مطيران وسمي السويط ضمن منطقة العارضية الحرفية بالقطعة 3



٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص توسعة لموقع خزان تجميع مياه الأمطار تحت سطح الأرض ضمن القطعة 8 في منطقة الأندلس ومسارين ربط لتصريف مياه الأمطار.



٭ طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة توسعة الموقع المخصص لهم بالمركز الإداري التجاري بمنطقة الفروانية لإنشاء مبنى خدمة المواطن يشمل جميع الإدارات.



٭ الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن إنشاء ممشى لأهالي منطقة القادسية.



٭ طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسار كيبلات أرضية بمنطقة الدوحة لتغذية محطات التحويل الرئيسية الخاصة بخدمة مشروع المدينة الترفيهية.



٭ طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة القادسية قطعة رقم 4.



٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تعديل حرم الطريق ضمن العقد (هـ ط 200) بين طريق الدائري الثاني وشارع القاهرة.



٭ طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بضاحية عبدالله السالم قطعة رقم 1.



٭ الاقتراح المقدم من الأعضاء م.علياء الفارسي، م.منيرة الأمير، م.شريفة الشلفان، بشأن تخصيص مساحات جديدة وفق خطة متكاملة لمصدات الرياح في الكويت.



٭ الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن تفعيل معايير قياس الأداء بمنظومة العمل ببلدية الكويت.



٭ الاقتراح المقدم من الأعضاء م.فرح الرومي، م.علياء الفارسي، م.منيرة الأمير وم.شريفة الشلفان، م.عبداللطيف الدعي، فهدالعبدالجادر، وم.اسماعیل بهبهاني، بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة داخل المناطق السكنية.