أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية أن إجمالي التراخيص بإدارة تراخيص خدمات البلدية في محافظة حولي بلغ 2554 ترخيص اعلان الى جانب إصدار 1943 ترخيص إعلان عبر الأونلاين. وفي هذا السياق، قال مدير ادارة تراخيص الخدمات بالتكليف بفرع بلدية محافظة حولي يوسف العجيمان إن الإحصائية تتضمن إجمالي التراخيص التي أصدرتها خلال خمسة أشهر الماضية، حيث شملت 676 إعلانا جديدا.



وأشار الى أن الاحصائية تتضمن أيضا 211 إعلان تجديد، وكذلك 292 إعلانا مؤقتا سنويا. ولفت الى أن العدد الإجمالي للتراخيص التي تم إصدارها عن طريق الاونلاين بلغ 1931 ترخيص تجديد خلال الاشهر الخمسة الماضية.



وتابع: كما شملت الاحصائية 729 إعلان سيارات جديدة و646 إعلان سيارات مجددة.