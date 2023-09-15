قدم عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي اقتراحا باستحداث طريق تخديمي مقابل الصليبخات قطعة 2، شارع جمال عبدالناصر.



وتضمن الاقتراح التالي: بالإشارة الى القانون 33/2016 بشأن بلدية الكويت وإلى اختصاصات المجلس البلدي ونظرا لأن طريق جمال عبدالناصر أصبح من الطرق الرئيسية والسريعة بعد تطويره، وعلما ان جميع مراحل تطويره تضمنت استحداث طرق تخديمية موازية باستثناء الجزء المقابل لمنطقة الصليبخات قطعة 2 بطول 1.5كم تقريبا وهذا بالطبع سيؤدي الى صعوبة وخطورة الوصول من وإلى القسائم ذات الواجهة على الطريق، خاصة ان ملكية بعض القسائم مشاعة، وبما انه يصعب على أصحاب القسائم المشاعة الوصول الى مداخل منازلهم ذات الواجهة على الطريق.



لذا أتقدم بهذا الاقتراح:



«استحداث شارع تخديمي بمنطقة الصليبخات قطعة 2 استكمالا للتطوير خدمة لأصحاب القسائم الواقعة على طريق جمال عبدالناصر».



من جانب آخر، أوضح مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس عدم وجود أي دراسة مرورية من قبل المرور بشأن جسر السليل الذي يربط الدائري السادس بمدينة المطلاع. وقال م.الدبوس في رده على سؤال العضو عبدالله العنزي بشأن طريق من جسر سليل الجهراء الذي يربط المطلاع.



حيث أوضحت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أنه سيتم أخذ الدراسة المرورية المذكورة بعين الاعتبار عند تحديد أولويات الهيئة من المناقصات والممارسات التي يمكن من خلالها عمل ذلك بعد أخذ موافقة وزارة المالية والجهات الرقبية الأخرى.



وأنه لم يتم عمل دراسة مرورية حتى حينه.