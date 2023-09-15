اختتم معرض «سيتي سكيب» العالمي أعماله في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بالمملكة العربية السعودية، وذلك تحت عنوان «لبناء مسكن المستقبل»، حيث شهد المعرض استثمارات بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال، وبمشاركة أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 10 آلاف مستثمر دولي، وأكثر من 300 متحدث، فيما بلغ عدد الزوار للمعرض أكثر من 160 ألف زائر.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الشريك المؤسس لشركة «تحالف» فيصل الخميسي، إن التأثير المباشر للمعرض تمثل في حجز أكثر من 3800 وحدة سكنية من الشركة الوطنية للإسكان بقيمة 3.8 مليارات ريال، فيما بلغ التأثير غير المباشر للمعرض على اقتصاد مدينة الرياض في خدمات الضيافة، والطيران، والفنادق أكثر من 94.5 مليون ريال، مبينا أن طلبات التسجيل للعام المقبل تجاوزت 4 أضعاف تسجيل العام الحالي، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).