16.7 دولاراً الفارق بين سعر البرميل الحالي.. والسعر المقدّر في الميزانية

3.8 دولارات فارق للبرميل الكويتي قياساً إلى أسعار خام «برنت» العالمي

94 دولاراً متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال أول أيام تداولات سبتمبر

علي إبراهيم



قفز سعر برميل النفط الكويتي إلى أعلى مستوى خلال العام الحالي 2023، إذ سجل في تداولات 13 سبتمبر الجاري 96.71 دولارا للبرميل، وهو ما يعطي مؤشرات إيجابية لتحسن أكبر بالأسعار خلال الفترة المقبلة مدفوعا باتفاقات تحالف «أوپيك+» بخفض مستويات الإنتاج حتى نهاية العام، يأتي ذلك فيما اتسع الفارق بين سعر برميل النفط المقدر عند 80 دولارا للبرميل في ميزانية الكويت خلال العام المالي الحالي2023/2024، ليسجل البرميل حاليا مستوى سعره يفوق المقدر في الميزانية بنحو 16.7 دولارا، وهو ما يفوق أيضا سعر التعادل المسجل في الميزانية عند 92.9 دولارا بنحو 3.8 دولارات للبرميل.



وعلى صعيد أسعار النفط بالأسواق العالمية، فقد ارتفعت الأسعار خلال جلسة تعاملات أمس لتسجل العقود الآجلة لخام برنت مستوى 93 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ بداية عام 2023، حيث يأتي ذلك بدعم من عودة الأسواق للتركيز على توقعات شح المعروض من الخام خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، وخلال جلسة التعاملات أضافت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب 1.21 دولار، أو 1.32%، من المكاسب، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.24 دولار، أو 1.4%، إلى 89.76 دولارا. ويستمر النفط الكويتي في تسجيل فوراق سعرية مع خام برنت القياسي العالمي، إذ زاد عنه بنحو 3.7 دولارات خلال التداولات. ووفقا لحسابات أجرتها «الأنباء»، فإن أسعار بيع النفط الكويتي منذ بدء العام المالي الحالي 2023/2024 قد قلص العجز المقدر في الميزانية العامة للدولة بنحو 3 دولارات للبرميل، ويتوقع ان يتزايد الفارق مع ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة.



وتفصيليا، أظهرت البيانات التي استندت إلى أسعار بيع النفط الكويتي منذ بداية العام المالي الحالي 2023/2024 حتى الآن، أن متوسط سعر بيع برميل النفط وصل إلى نحو 83 دولارا للبرميل، بزيادة قدرها 3 دولارات عن سعر برميل النفط المقدر في الموازنة عن العام المالي الجاري عند 80 دولارا للبرميل.



ووفقا للبيانات، فإن شهر سبتمبر الحالي يبشر ببدء قفزات ملحوظة في سعر بيع النفط، إذ سجلت أول 7 أيام تداول خلال الشهر الجاري متوسط سعر بلغ 94 دولارا للبرميل، وهو ما يفوق سعر التعادل في الموازنة العامة للدولة بنحو 1.1 دولار عن كل برميل، إذ يبلغ سعر التعادل في الموازنة الجارية نحو 92.9 دولارا لكل برميل.



وكشفت البيانات أن شهر أغسطس الماضي شهد أعلى متوسط لسعر برميل النفط على مدار الأشهر الـ 5 الماضية، بمتوسط سعر برميل نفط بلغ 88.74 دولارا للبرميل، فيما كسر النفط الكويتي حاجز الـ 90 دولارا للبرميل خلال الشهر مرتين الأولى في 10 أغسطس إذ سجل 91.29 دولارا للبرميل،، الثانية في 11 أغسطس عندما سجل 90.16 دولارا للبرميل، يأتي ذلك فيما بلغ أدنى سعر سجله برميل النفط الكويتي خلال أغسطس الماضي عند 86.27 دولارا وذلك في ثالث أيام الشهر، ما يعني أن كل برميل نفط تم بيعه خلال أغسطس حقق 8.74 دولارا إضافية فوق السعر المقدر في الموازنة.



وسجل شهر أبريل الماضي ثاني أعلى متوسط سعر لبرميل النفط منذ بداية العام المالي بمتوسط بلغ نحو 85.5 دولارا للبرميل، بينما بلغ أعلى معدل لسعر برميل النفط في أبريل نحو 89.45 دولارا للبرميل يوم 13 من الشهر، بينما سجل أدنى سعر في 27 أبريل بنحو 79.43 دولارا للبرميل وهي المرة الوحيدة التي انخفض فيها خلال أبريل إلى مستوى يقل عن السعر التقديري في الموازنة المحتسب عند 80 دولارا للبرميل.



وحل شهر يوليو كثالث أعلى متوسط لسعر بيع النفط منذ بداية العام المالي الجاري بمتوسط سعر للبرميل بلغ 82.4 دولارا، إذ بدأ الشهر بـ 5 أيام تداول تقل عن السعر المقدر في الموازنة إلى أن تحسنت بقية الأيام لتفوق سعر برميل النفط التقديري بنسب ملحوظة، وبلغ أعلى معدل لسعر بيع النفط خلال يوليو نحو 87.8 دولارا للبرميل 31 من الشهر، بينما بلغ أدنى مستوى للسعر في 4 يوليو عند 77.18 دولارا للبرميل.



وجاء شهر مايو الماضي كرابع أعلى سعر لبرميل النفط خلال الفترة الماضية، إذ بلغ متوسط سعر البيع نحو 77.26 دولارا للبرميل الواحد، وهو أول شهر يسجل تداولات بسعر يقل عن السعر التقديري في الميزانية بنحو 2.7 دولار للبرميل، بينما سجل سوم 2 مايو أعلى سعر لبرميل النفط خلا الشهر بواقع 80.97 دولارا للبرميل، فيما جاء أدنى سعر في مايو عند 74.37 دولارا في تداولات أخر أيام الشهر.



وحل شهر يونيو في المرتبة الأخيرة كأدنى متوسط لسعر برميل النفط منذ بداية العام الحالي بمتوسط بلغ نحو 76.6 دولارا للبرميل، وجاء أعلى معدل لسعر برميل النفط في 22 من الشهر عند 79.2 دولارا للبرميل بينما بلغ أدنى معدل لسعر البرميل 73.14 دولارا في 1 يونيو الماضي.