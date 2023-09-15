شريف حمدي



عاد الزخم الشرائي نسبيا على أسهم السوق الأول بنهاية التعاملات الأسبوعية، وذلك بعد فترة من التراجع على مدار الأسابيع الأخيرة، لتشهد مؤشرات البورصة الكويتية ارتفاعا جماعيا لمؤشراتها، ورغم أن الارتفاعات كانت محدودة إلا أنها تشير إلى ثقة المستثمرين في أسهم السوق الأول.



وعلى إثر عودة الشراء للأسهم القيادية، حققت القيمة السوقية مكاسب اضافية بنحو 114 مليون دينار، وبذلك ارتفعت القيمة السوقية لسوق الأسهم الكويتي إلى 41.532 مليار دينار ارتفاعا من 41.418 مليار دينار الأسبوع الماضي.



ومن المتوقع ان تزداد وتيرة الشراء بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة بعد الخروج من فترة الصيف التي تتسم بالهدوء، فضلا عن ان كثيرا من الأسهم القيادية اسعارها مشجعة على الشراء بعد التراجعات التي تعرضت لها في الجلسات الأخيرة جراء عمليات التصريف اغلب جلسات التداول في شهر اغسطس الماضي، فضلا عن الأسبوع الأول من الشهر الجاري.



يضاف إلى ما سبق، ان عدد من الأسهم القيادية وزعت ارباحا استثنائية بنحو 317 مليون دينار لفترة النصف الأول من العام الحالي، وغالبا ما يعيد المستثمرين ضخ هذه المبالغ في سوق الأسهم مجددا.



وشهدت السيولة المتدفقة إلى السوق تراجعا محدودا خلال تعاملات الأسبوع، وبلغت المحصلة الأسبوعية 175 مليون دينار بمتوسط يومي 35 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 180 مليون دينار الأسبوع الماضي بمتوسط يومي 36 مليون دينار.



وارتفعت احجام التداول بنهاية الأسبوع بنسبة 5.3% بإجمالي اسهم متداولة 819 مليون سهم مقارنة مع 778 مليون سهم الأسبوع الماضي، وانهت البورصة التعاملات الاسبوعية على تحقيق المكاسب على مستوى كافة المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.2% بإضافة 14 نقطة ليصل المؤشر إلى 7705 نقطة مقارنة مع 7691 نقطة الاسبوع الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنسبة 0.6% بمكاسب 36 نقطة ليصل المؤشر إلى 5755 نقطة مقارنة مع 5719 نقطة الأسبوع الماضي.



٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.3% بمكاسب 20 نقطة ليصل إلى 7029 نقطة ارتفاعا من 7009 نقاط الأسبوع الماضي.



وعلى مستوى تعاملات الأجانب على أسهم السوق الأول، حافظت قيمة ملكياتهم على استقرارها عند 5.1 مليارات دينار بنهاية التعاملات الأسبوعية حتى تاريخ 13 سبتمبر، وهي ذات القيمة للأسبوع الماضي.



ولوحظ ارتفاع نسب الملكيات الاجنبية في 5 اسهم هي بنك بوبيان والكويتية للاستثمار وأرزان وعقارات الكويت اضافة إلى شركة البورصة، فيما تم تقليص الملكيات في 6 اسهم هي الوطني والاستثمارات والمشاريع والامتياز وشمال الزور اضافة إلى شركة الغانم، فيما استقرت ملكيات الاجانب في اسهم 20 شركة.