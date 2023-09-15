القاهرة - ناهد إمام - هالة عمران



وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه امس، برئاسة د.مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والمعروفة بمبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج مقابل العملة الأجنبية. ونص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليه، ووفقا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة 1 من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. كما نص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.