أحمد خميس



كشفت مطاردة بين دوريات الأمن وسيارة بها شخصان على طريق المطار، عن كمية من المواد المخدرة وأدوات للتعاطي اثر انقلابها وإصابة السائق ومرافقه ونقلهما بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الفروانية.



وقد أفاد مصدر أمني لـ «الأنباء»، بأنه خلال تجول إحدى دوريات أمن الفروانية مساء أول أمس في شوارع منطقة الفروانية الداخلية تم الاشتباه بسيارة أدار قائدها محركها وانطلق فور مشاهدته لدورية الشرطة، وبعد اللحاق به ومطالبته بالتوقف رفض وتعمد الخروج نحو طريق المطار، حيث اصطدم بالرصيف وانقلبت به السيارة، وبعد التوجه للسيارة خرج منها شخصان مصابان تم نقلهما بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الفروانية ووضعهما تحت الحراسة، وبتفتيش السيارة عثر على مواد مخدرة وأدوات للتعاطي، وعليه تم تسجيل قضية وإحالتها إلى الجهة المختصة.