منصور السلطان



استمراراً لجهود رجال وزارة الداخلية لحفظ الأمن وضبط المطلوبين والمخالفين، وتطبيقا للخطة الأمنية الخاصة بشن الحملات الامنية على المناطق المرصودة والتي يكثر بها العمالة المخالفة، تم خلال الأسبوع الجاري ضبط ما يقارب الـ 1400 وافد من مختلف الجنسيات العربية والآسيوية مخالفين لقانون الإقامة والعمل ومطلوبين لعدة قضايا.



شملت الحملات الأمنية التي قام بها رجال الامن المناطق (خيطان - الفروانية - جليب الشيوخ - الاحمدي - مبارك الكبير - حولي - السالمية - شويخ الصناعية - الهبولة - المنقف).



من جانبه، أكد مصدر امني لـ«الأنباء» أن الحملات الامنية مستمرة حتى إغلاق ملف العمالة المخالفة للقانون، وسيتم خلال الأسبوع المقبل تكثيف الحملات الأمنية في جميع المناطق.



وأوضح المصدر أن جميع الوافدين المخالفين الذين تم ضبطهم أحيلوا لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.