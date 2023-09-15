مبارك التنيب



تمكنت دوريات مرور العاصمة مساء امس من ضبط وافد متعاط وبالاستعلام عنه اتضح انه مخالف للإقامة ومطلوب على ذمة قضايا نصب واحتيال وخيانة أمانة بقيمة 188 دينارا.



وكان رجال مرور العاصمة وخلال إقامة نقطة تفتيش على شارع الخليج العربي مساء اول من امس صادف مرور سيارة يقودها وافد إيراني الجنسية بانت عليه علامات الخوف والارتباك وبعد التحدث معه تبين انه بحالة تعاط وبالاستعلام عنه اتضح انه من أرباب السوابق ومطلوب بقضايا نصب واحتيال وخيانة أمانة بمبلغ 188 دينارا.



وعليه تم اقتياده وإحالته الى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام.