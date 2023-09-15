هل يصيب مرض ألزهايمر الأطفال.. وما عوارضه؟



يتم تشخيص ألزهايمر عادة في المرضى كبار السن، لكنه قد يحدث في عمر أصغر ما يتطلب دراية بالأعراض الرئيسية. ويؤثر ألزهايمر عادة على الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق، إلا أن الاضطرابات النادرة مثل ألزهايمر الأطفال يمكن أن تؤثر على ما بين 1 من كل 40 ألف شخص مصاب بمتلازمة سانفيليبو (مرض وراثي) ناتج من عيب في التمثيل الغذائي، ويشار إلى هذه الأمراض باسم «مرض ألزهايمر عند الأطفال» لأن العديد من الأعراض تشبه أعراض مرض ألزهايمر لدى البالغين.



وترجع أسباب الإصابة بمرض ألزهايمر لدى الأطفال إلى الليزوزومات التي تشكل جزءا من الخلايا التي تساعد الجسم على تكسير الكربوهيدرات والدهون. ويمكن للأشخاص الذين لديهم مخزن الليزوزوم رؤية تراكم الدهون في أجزاء من الجسم، بما في ذلك الدماغ. ويمكن أن يكون قاتلا، حيث يمكن أن تمتلئ الأعضاء بالدهون ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة.



وأعراض مرض ألزهايمر في مرحلة الطفولة في متلازمة سانفيليبو



- انخفاض في المهارات الحركية، مثل المشي - وجود صعوبة في الكلام أو عدم القدرة على الكلام - انخفاض في قوة العضلات - بطء التطور الفكري - التحديات السلوكية - النوبات - صعوبة في الرؤية أو السمع أعراض مرض نيمان بيك - التهابات الجهاز التنفسي - حركات العين الغريبة - التدهور المعرفي - صعوبة في الأكل.



ولكن هل يوجد علاج لمرض الزهايمر عند الأطفال؟ يعد مرض نيمان بيك من النوع C ومتلازمة سانفيليبو من الأمراض النادرة والمميتة في كثير من الأحيان، ما يعني أن البحث مستمر في إيجاد علاج محتمل وعلاج فعال لهذه الحالات. وللأسف، بما أن كلتا الحالتين تقدمية، فإن الأطفال الذين يعانون من أي من الحالتين ستتفاقم أعراضهم مع تقدمهم في السن.



ومع ذلك، ينصح الخبراء بالعلاج الطبيعي للمساعدة في بناء قوة العضلات والتعامل مع ضعف العضلات. وبما أن الأمراض تسبب صعوبة في البلع، فمن الضروري التأكد من أن طفلك يتناول النظام الغذائي الصحيح. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد معالج النطق أيضا في مهارات التواصل.



المصدر: «ميرور»