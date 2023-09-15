القاهرة - محمد صلاح



تشعر الفنانة إيمي طلعت زكريا بالتفاؤل الشديد بسبب دورها في مسلسل «السجل الأسود» الذي تعتبره بداية جديدة وشهادة ميلاد فنية لها تقدمها لدائرة الفنانات أصحاب الخبرة، حيث تجسد دور فتاة تدعى «زينب» وهي شخصية مركبة وصعبة نفسيا وجسديا عانت كثيرا في حياتها لبساطتها وتتعرض للعديد من المواقف الصعبة بسبب ظروفها الصعبة، ومع مرور الأيام تتراجع عن الأخطاء، ويشارك في بطولة المسلسل: خالد سليم ومي سليم ومنذر رياحنة وأشرف زكي ولوسي ودينا وهالة فاخر.



وعبرت إيمي عن سعادتها بتجسيد الشخصيات المركبة المعقدة نفسيا، خاصة أن العمل يعتمد بشكل كبير على الغرافيك.



كما تعود إيمي للمسرح بمسرحية «كازينو بديعة» في موسم الشتاء، وتأمل أن تحقق نفس النجاح الجماهيري الذي حققته في عرضها الأول.