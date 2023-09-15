استقرت الفنانة نيللي كريم على مسلسل بعنوان «فراولة» لتخوض به سباق دراما رمضان المقبل، وهو من نوعية الأعمال الكوميدية، وتعود من خلاله بعد غياب أربع سنوات عن الكوميديا منذ أن قدمت مسلسل «بـ 100 وش» مع الفنان آسر ياسين.



وكشف مصدر من داخل العمل، حسب مجلة «لها»، أن نيللي بدأت التحضير مع صناع المسلسل لاختيار فريق العمل وباقي أبطاله استعدادا لبدء التصوير مطلع أكتوبر المقبل.



وعن الأخبار التي انتشرت حول لعب الفنان شريف سلامة دور البطولة أمام نيللي كريم، خاصة بعد النجاح الذي حققاه معا في مسلسل «فاتن أمل حربي»، كشف المصدر عن أنه لم تتم بعد تسمية باقي أبطال المسلسل، ولم تعرض البطولة الرجالية أمام نيللي على أي فنان حتى الآن، وكل ما تم تداوله لا أساس له من الصحة.