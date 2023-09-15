

Expend4bles





يتناول الفيلم قصة فريق المرتزقة الذي يعود مجددا من أجل التصدي لتاجر أسلحة يمتلك جيشا كبيرا يسعى من خلاله إلى تدمير كل شيء.



إخراج: سكوت وو.



بطولة: سيلفستر ستالون، جيسون ستاثام، 50 سنت، ميغان فوكس، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 21 الجاري.



















It Lives Inside



يدور العمل حول فتاة أميركية- هندية تحاول البحث عن مكانتها الاجتماعية والثقافية، ولكنها تتسبب رفقة صديقتها في إطلاق سراح شيطان لا يرحم.



إخراج: بيشال دوتا، بطولة: ميغان سوري، نيرو باغوا، موهانا كريشنا، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 21 الجاري.