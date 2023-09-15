دراسة السينما هي الانخراط في بعض أعظم القصص في العالم، فالأفلام تقحمنا في حيوات مختلفة، وتنقلنا إلى أزمنة وأماكن أخرى، وتجعلنا نستكشف أقاصي أنحاء الطبيعة البشرية، ونتساءل هنا: ما الذي تخبرنا به الأفلام عن الآخرين وعن أنفسنا: كأمم وكأعضاء في مجتمعات وكأفراد؟ وكيف تعكس هذه الأفلام هويتنا الثقافية وموقعنا وحالتنا في الحياة ومكاننا في عالم متغير؟



يتطلب فهم الأفلام انتباها شديدا لعوامل 3 رئيسية: إنتاجها (أو جهة صناعتها)، ومحتواها وشكلها الفني وأسلوبها السينمائي (بناء الفيلم)، واستقبالها (رد فعل الجمهور)، وهي العوامل المتصلة بعضها ببعض بشكل معقد، وبأمور أخرى ثقافية وتاريخية، ولفهم تاريخ السينما ذاته وكيف تطورت الأفلام بمرور الوقت منذ ظهورها الأول في ثمانينيات القرن التاسع عشر، سيساعد تذكر أن السينما صناعة بنفس قدر كونها فنا واختراعا تقنيا ومؤسسة اجتماعية.



هذه الجوانب الأربعة -الاقتصادية والجمالية والتقنية والمجتمعية- متضافرة في نسيج تاريخ السينما، ورغم أنه يجب عليك ألا تكون اقتصاديا أو ناقدا فنيا أو تقنيا أو عالم اجتماع للإلمام بالموضوع بالكامل، فسيكون من المفيد معرفة القليل عن كل جانب.



لوقت طويل، كانت ولا تزال صناعة الأفلام تجارة ضخمة، أدرك هذا توماس إديسون عام 1893 عندما سجل براءة اختراع أول «آلة كينتوسكوب» من ابتكار ويليام ديكسون، وهي صندوق يتيح للناظر داخله مشاهدة أفلام قصيرة بالتحديق خلال فتحة فيه وإدارة مقبض ما.



كانت فكرة إديسون هي تحقيق دخل كبير بدفع كل مشاهد «خمسة سنتات» عن كل فيلم يشاهده، لكن وكما اكتشف الأخوان الفرنسيان لوي وأوغست لوميير بعد وقت قصير، كان الأكثر إدرارا للمال هو عرض الفيلم على شاشة كبيرة لجمهور حاشد.



افتتح الأخوان الفرنسيان أول دار عرض سينمائي في باريس عام 1895، واخترعا «السينماتوغراف» هو كاميرا تصوير وعارض في آن واحد، مما وضع مقاييس عالمية للأفلام كوسيط معروض، وفي عام 1902 باع الأخوان لوميير براءات الاختراع المسجلة خاصتهما إلى شركة «باتيه» الفرنسية التي طورت من التقنية وأقامت استديوهات إنتاج وافتتحت سلسلة من دور العرض امتدت إلى روسيا وأستراليا واليابان. لم يخش الأميركي إديسون اختراع منافسيه الفرنسيين، وأنتج المئات من الأفلام القصيرة في الاستديو الخاص به في ولاية نيو جيرسي والذي كان يسمى «بلاك ماريا»، بل وصنع كاميرا جديدة للتصوير الخارجي.



في تلك الأيام المبكرة للسينما، كانت صناعة الأفلام مجالا فتيا وفوضويا، حيث كان الممارسون لها في الولايات المتحدة وأوروبا يستعيرون الأفكار ويسرقونها بعضهم من بعض بكل حرية.



وفي عام 1907 ساعد إديسون في تنظيم هذه الفوضى بتأسيس شركة براءات اختراع الأفلام السينمائية والتي كانت تعرف باسم «تحالف إديسون» والتي جمعت بين كبار شركات صناعة السينما الأميركية وتحكمت في الحلقات الثلاث الرئيسية لسلسلة إنتاج أي فيلم: «الإنتاج» (الصناعة) و«التوزيع» (ترتيب التداول) و«العرض» (التقديم في دور السينما)، هذا النظام الثلاثي والذي يسمى «التكامل الرأسي» ضمن حدوث تدفق سلس وموفر للنفقات للسلع السينمائية من الصانع حتى المشاهد.



وبالنسبة إلى قلة منتقاة من المنتجين، غيرت شركة إديسون طبيعة الجانب التجاري للسينما محدثة سوابق أثرت على الصناعة لعقود، وربما لا يكون إديسون هو من اخترع السينما، لكنه ترك بصمته عليها كأول رجل أعمال سينمائي كبير.