مبارك الخالدي



غادرت البلاد امس بعثة منتخبنا الوطني الأولمبي متجهة الى الصين للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، والتي ستقام في مدينة هانغزو خلال الفترة من 23 الجاري حتى 8 من أكتوبر المقبل، حيث يلعب الأزرق في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين وتايلند.



وسيدشن منتخبنا أولى مهامه الرسمية على ستاد جينان الأولمبي في مباراة أمام المنتخب الكوري 19 الجاري، ثم يلعب مباراته الثانية أمام منتخب البحرين 21 الجاري، ويختتم مواجهات الدور الأول بلقاء منتخب تايلند على ستاد جامعة تشجيانغ 24 منه.



وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ايميليو بيكسي قد اختار قائمة اللاعبين المكونة من عبدالرحمن الفضلي وفهد العازمي وعثمان الدوسري وخالد الفضلي وسلمان البوص وفيصل الشطي ويوسف الحقان وعبدالرحمن الديحاني وعبدالعزيز البحر وعبدالعزيز ناجي وبندر السلامة وسلمان العوضي وفهد الفضلي وطلال القيسي وضاري العتيبي ومحسن فلاح وسلطان الفرج ومحمد الراشد وفهد الحربي وحمد الطويل وطلال الحجرف وبدر جلال وبدر المطيري. والأخير سيلتحق بوفد المنتخب بعد نهاية مواجهة العربي مع الزوراء العراقي.