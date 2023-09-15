هادي العنزي



عزز الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة صفوفه بالتعاقد مع اللاعب الأميركي كلينت شابمان (34 عاما)، لينضم إلى صفوفه للموسم المقبل، وكان في استقباله صباح أمس المدير الفني خالد النجم، ومسؤول العلاقات العامة عوض مهدي.



وقد شارك شابمان الذي يبلغ طوله 2.08 متر، في صفوف الهلال السعودي الموسم الماضي، ويتمتع بخبرات كبيرة، حيث لعب أكثر من 400 مباراة في العديد من الأندية الأميركية والأوروبية والآسيوية.



إلى ذلك، يسعى الجهاز الإداري للفريق، إلى التعاقد مع محترف ثان، وذلك بعدما صرف النظر عن التعاقد مع الأميركي لوكاس، نظرا لمطالبه المالية المرتفعة.



ويواصل «السفير» تدريباته اليومية على صالة يوسف الشاهين الغانم، بحضور جميع اللاعبين، وبقيادة المدرب السلوفيني بويان لازك، ومن المتوقع أن يلعب البرتقالي عددا من المباريات الودية خلال الأيام القليلة المقبلة لرفع جاهزية الفريق فنيا وبدنيا، وعوضا عن إقامة معسكر تدريبي خارجي للفريق، وذلك قبل انطلاق الدوري العام في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل.