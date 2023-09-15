هادي العنزي



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية فريق اليرموك مساء اليوم، في ثاني مبارياته الودية بعد تعادله مع العربي 2-2 في أولى مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولي، على أن يلتقي السماوي في آخر مبارياته الودية القادسية 21 سبتمبر الجاري.



ويعكف الجهاز الفني لـ «السماوي» بقيادة د.محمد المشعان، على ترتيب أوراق الفريق لضمان عودة مميزة للدوري، وقبل مواجهة قوية تجمعه مع الكويت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز 27 سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن يشرك المشعان ثلاثي المنتخب الأول فواز عايض، وعذبي شهاب، والحارس سعود الجناعي، بعد عودتهم من المعسكر التدريبي للأزرق في دبي، فيما يغيب رباعي الأولمبي مهدي دشتي، وعبدالرحمن الفضلي، وفهد العازمي، وعثمان الدوسري، لارتباطهم مع المنتخب، الذي غادر أمس للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بالصين.