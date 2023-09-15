مبارك الخالدي



تغادر البلاد غدا السبت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي متجهة إلى مدينة البصرة بالعراق استعدادا لملاقاة فريق الزوراء الاثنين المقبل ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.



وتتوجه بعثة العربي عن طريق البر وذلك عبر منفذ العبدلي، وتشمل 26 لاعبا فضلا عن أعضاء الجهازين الفني والإداري. ومن المقرر ان يجري الأخضر تدريبا خفيفا مساء غد. وكان لاعبو الأخضر الدوليون قد التحقوا بتدريبات الفريق مساء أول من امس بعد نهاية مهامهم مع المنتخبين الأول والأولمبي، وسيقام المؤتمر الصحافي للمباراة يوم الأحد، كما سيجري الفريق تدريبا رئيسيا على ملعب المباراة، وستعود البعثة الى البلاد الثلاثاء المقبل. وفي جانب متصل، وصل إلى البلاد امس المحترف المغربي وليد الصبار للالتحاق رسميا بصفوف الأخضر، وهو خامس محترفي الفريق في الموسم الحالي.