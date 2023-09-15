مبارك الخالدي



اعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قائمة تضم 74 حكما دوليا لإدارة منافسات كأس آسيا 2023 المقررة في قطر خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين في تسعة ملاعب عالمية، وهو رقم قياسي لعدد الحكام في تاريخ البطولة. وضمت القائمة أربعة من حكامنا الدوليين هم أحمد العلي وعبدالله جمالي وعبدالهادي العنزي واحمد عباس، كما شملت القائمة المقيم الدولي سعد كميل ليكون ضمن قائمة المقيمين. ويعتبر التكليف الآسيوي بمنزلة تجديد الثقة بحكامنا الوطنيين الذين تميزوا في المواسم الأخيرة محليا وقاريا ويشكل إضافة فنية لرصيدهم في إدارة اللعبة.



وأعلن الاتحاد عن تعيين 35 حكما و39 حكما مساعدا، إلى جانب حكمين احتياطيين في كل مركز، وذلك من 18 اتحادا وطنيا، حيث جاء الاختيار على أساس مهارات قيادة المباريات والكفاءة والمعرفة الفنية واللياقة البدنية، إلى جانب الأداء على أعلى مستوى في المنافسات القارية والعالمية خلال السنوات الأخيرة.



وللمرة الأولى، ينتظر أن تسجل حكمات قارة آسيا حضورهن في أهم بطولات القارة على مستوى المنتخبات الوطنية، وذلك مع اختيار اليابانية يوشيمي ياماشيتا، التي كانت من ضمن ست حكمات تم اختيارهن في سابقة تاريخية من أجل إدارة مباريات كأس العالم 2022 في قطر، لتكون من ضمن خمس حكمات يشاركن في إدارة مباريات كأس آسيا.