يحيى حميدان



تـعـــادل الـكــويت والفحيحيل 3-3 في مباراة ودية بكرة القدم أقيمت أول من أمس على ستاد نادي الكويت ضمن تحضيرات «الأبيض» للقاء الكهرباء العراقي في افتتاح منافسات كأس الاتحاد الآسيوي المقررة يوم الثلاثاء المقبل. سجل ثلاثية «الأبيض» كل من فواز المبيلش والتونسي طه ياسين الخنيسي (هدفين)، فيما حملت أهداف «الأحمر» توقيع الثلاثي البرازيلي فيتور داسيلفا و️لويز فرناندو ووليام باروس.



ومن المقرر أن يغادر الكويت إلى مدينة البصرة في العراق عن طريق البر الأحد المقبل لمواجهة الكهرباء. ويعاني «الأبيض» من بعض الغيابات المعروفة مسبقا للإيقاف، وهم: عبدالرحمن وإبراهيم كميل، يوسف ناصر، مشاري غنام، وضاري العتيبي الذي تم السماح له بالانضمام إلى منتخبنا الأولمبي في مشاركته في «آسياد هانغزو»،



كما يعاني الفريق من جملة من الإصابات في الوقت الحالي يتقدمهم المغربي مهدي برحمة وعمرو عبدالفتاح «عموري» وإبراهيم كميل، فيما انضم الى التدريبات مجموعة من اللاعبين الدوليين بعد انتهاء استحقاقهم الدولي.