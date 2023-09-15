

يخوض برشلونة مواجهة في غاية الصعوبة أمام ضيفه ريال بيتيس غدا السبت ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة لقدم، حيث يطمح الفريق الكاتالوني لمواصلة صحوته في البطولة من خلال تحقيقه فوزه الرابع على التوالي.



وفقد برشلونة نقطتين ثمينتين في بداية حملة الدفاع عن لقبه، بتعادله من دون أهداف مع مضيفه خيتافي، قبل أن يتغلب على قادش بملعبه، وفياريال وأوساسونا خارج ملعبه.



ويطمح فريق المدرب تشافي هيرنانديز لمواصلة تفوقه على ريال بيتيس، بعدما تغلب عليه في لقاءاتهما الأربعة الأخيرة بجميع البطولات، والتي كان آخرها الفوز 4-0 بملعب كامب نو ببطولة الدوري الموسم الماضي.



ومن المرجح أن يدعم لاعب الوسط الألماني المحنك إيلكاي غوندوغان صفوف برشلونة في المباراة، بعدما أفادت تقارير إخبارية بأن الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرا بعد إصابته في لقاء منتخب بلاده الودي ضد فرنسا الثلاثاء الماضي أثبتت معاناته من كدمة قوية فقط تتطلب بعض الاحتياطات والتقييم اليومي.



ولن يكون بيتيس، الذي يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط، لقمة سائغة لبرشلونة، خاصة بعد قوة الدفع التي حصل عليها عقب فوزه 1-0 على ضيفه رايو فايكانو بالمرحلة الماضية، والذي عاد به لطريق الانتصارات عقب تعادله مع أتلتيكو مدريد وخسارته أمام أتلتيك بلباو في مباراتيه السابقتين.



في المقابل، يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على فالنسيا في مواجهة محفوفة بالمخاطر لكلا الفريقين، اللذين يسعيان الى حصد النقاط الثلاث.



وتفتتح مباريات المرحلة الخامسة اليوم بلقاء رايو فايكانو مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس، بينما يلتقي أتلتيك بلباو مع قادش، وسلتا فيغو مع ريال مايوركا غدا.