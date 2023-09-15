يتصدر «ديربي ميلانو» غدا السبت بين إنتر وضيفه ميلان، والذي يشتهر عالميا بلقب «ديربي الغضب» مباريات المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ويتقاسم الفريقان الصدارة حاليا برصيد 9 نقاط لكل منهما بعدما حقق كل من الفريقين الفوز في جميع المباريات التي خاضها حتى الآن، ويتفوق إنتر بفارق الأهداف فقط.



كما يتصدر مهاجم إنتر، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قائمة هدافي المسابقة برصيد 5 أهداف مقابل 4 أهداف للفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو مهاجم ميلان، وقد تشهد المباراة منافسة خاصة قوية بينهما أيضا على صدارة جدول المسابقة حال تأكدت مشاركة جيرو في اللقاء بعد التعافي من الإصابة في الكاحل، والتي عانى منها خلال الأيام الماضية.



وأكد مهاجم ميلان رافايل لياو أن فريقه ينتظر هذه المباراة بشغف كبير كونها مواجهة من العيار الثقيل وقمة تنتظرها الجماهير.



وقال اللاعب: «إنها مباراة مميزة دائما، والفريقان على أهبة الاستعداد، إنني وجميع أفراد الفريق نترقبها بشغف، وسيفوز فيها الفريق الأفضل».



وفي افتتاح المرحلة نفسها، ستكون الجماهير على موعد مع لقاء قمة آخر، حيث يلتقي يوفنتوس صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط مع لاتسيو، الذي يسعى لتحسين وضعه في جدول المسابقة بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط من أول 3 مباريات.



ويلعب كذلك جنوى مع حامل اللقب نابولي.



فرنسا



سيكون ملعب «بارك دي برينس» مسرحا لمواجهة بين فريقين لم يخسرا بعد هذا الموسم في الدوري الفرنسي، حيث يستضيف باريس سان جرمان حامل اللقب نظيره نيس اليوم في افتتاح المرحلة الخامسة. ويلتقي غدا رين مع ليل، ولانس مع ميتز.



ألمانيا



بعد بداية موسم رائعة ترقى إلى مستوى طموحاته، يواجه باير ليفركوزن بقيادة مدربه الاسباني تشابي ألونسو أول اختبار حقيقي له اليوم عندما يحل ضيفا على بايرن ميونيخ في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الألماني.



ويلعب لايبزيغ مع أوغسبورغ، وفرايبورغ مع بوروسيا دورتموند، وفولفسبورغ مع أونيون برلين، وماينتس مع شتوتغارت، وكولن مع هوفنهايم، وبوخوم مع أينتراخت فرانكفورت.