الرياض - خالد المصيبيح



تستكمل اليوم وغدا السبت لقاءات الجولة السادسة من الدوري السعودي بعد توقف 12 يوما بسبب أيام «فيفا داي»، علما أن الجولة بدأت أمس بلقائي الاتحاد مع الأخدود والوحدة مع ضمك.



اليوم يشهد 3 لقاءات، إذ يشهد ستاد الملك فهد في الرياض اليوم المشاركة الأولى للنجم البرازيلي نيمار مع فريقه الهلال عندما يواجه الرياض الصاعد هذا الموسم في لقاء تشير ملامحه إلى فوز هلالي متوقع بسبب فارق الإمكانات والترتيب بين الفريقين، حيث يتصدر «الزعيم» الترتيب بـ 13 نقطة، وفي الدمام يلتقي الخليج الـ 12 بالفتح السابع، وهما يسعيان لتعديل الوضع في جدول الترتيب والتقدم خطوة أفضل للأمام. وفي المجمعة يحل الشباب(الـ 17) ضيفا على الفيحاء (الثامن)، وفيه يبحث الشباب عن تحقيق الفوز الأول له في المسابقة بعد أن ترك عدة علامات استفهام حول نتائجه في الجولات الـ 5 الأولى وتلقيه 3 خسائر وتعادلين، وهو ما دفعه لإقالة مدرب الفريق.



وتستكمل الجولة غدا السبت بـ 4 لقاءات، فيحل الاتفاق الخامس ضيفا على أبها العاشر، إذ يستهدف الاتفاق مواصلة أدائه اللافت في الجولات السابقة، فيما يسعى أبها للتقدم إلى منتصف الترتيب، وفي بريدة يحل النصر السادس على الترتيب للمرة الثانية تواليا في ملعبها عندما يواجه الرائد الـ 14، حيث يسعى «العالمي» بقيادة نجمه رونالدو لمواصلة الأداء الكبير الذي قدمة بالجولات الأخيرة بقوة هجومية لافتة سمحت له تسجيل 14 هدفا في آخر 3 جولات، بينما يستضيف الحزم آخر الترتيب الطائي الـ 11.



وأخيرا في جدة سيكون الختام بأقوى لقاءات الجولة بين الأهلي (ثالث) الترتيب والتعاون (الثاني)، إذ يسعى الفريقان إلى الفوز للاستمرار في مزاحمة فريقي الهلال والاتحاد على القمة.