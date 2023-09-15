تعود الحياة للدوري الإنجليزي الممتاز مساء غد السبت، بإقامة منافسات المرحلة الخامسة، والتي تشهد عدة مباريات من العيار الثقيل بين الفرق الكبيرة التي تنافس على لقب «البريمييرليغ».



ويحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مان سيتي حامل اللقب برصيد 12 نقطة، بينما يشهد المركز الثاني منافسة قوية حيث يتواجد توتنهام ثانيا برصيد 10 نقاط، ويأتي في المركز الثالث ليفربول بنفس عدد النقاط، وفي المركز الرابع وست هام بـ 10 نقاط، ويتواجد أرسنال خامسا برصيد 10 نقاط.



ومن المقرر أن تبدأ مباريات الغد بمواجهة قوية، حيث يواجه فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره ولفرهامبتون، في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد «مولينيو» معقل الذئاب الصفراء.



ويحل مان سيتي ضيفا ثقيلا على نظيره وست هام يونايتد، على ستاد «لندن» معقل «الهامرز»، بينما يستضيف مان يونايتد منافسه القوي برايتون على ستاد «أولد ترافورد»، في قمة منتظرة.



وعاد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إلى رأس الإدارة الفنية لـ «السيتي»، أمس بعد تخطيه جراحة في الظهر منعته من الظهور في آخر مباراتين لبطل إنجلترا وأوروبا.



واضطر المدرب الإسباني للخضوع لجراحة عاجلة لحل بعض المشكلات التي كانت تداهمه في الظهر، وأجراها في مدينة برشلونة التي قضى فيها فترة التأهيل.



وقام الإسباني خوانما ليلو المدرب السابق لنادي السد القطري بقيادة مان سيتي خلال مواجهتي شيفيلد يونايتد وفولام في الدوري الإنجليزي بدلا من غوارديولا.



ورغم غيابه، فقد حافظ السيتي على انتصاراته في «البريمييرليغ»، واختير غوارديولا أفضل مدرب في الشهر متفوقا على ميكيل أرتيتا وديفيد مويس ويورغن كلوب.



ويلعب غدا كذلك أستون فيلا مع كريستال بالاس، وفولام مع لوتون تاون، وتوتنهام مع شيفيلد يونايتد، ونيوكاسل مع برينتفورد.