قدم مجسمان لما يشبه كائنات فضائية أمام النواب المكسيكيين تحت قبة البرلمان من جانب شخص مثير للجدل نصب نفسه متخصصا في الموضوع. وعرض خايمي موسان، وهو صحافي متخصص في علم الأجسام الطائرة المجهولة ودراسة الأجسام الطائرة المجهولة والظواهر الفضائية، تابوتين صغيرين يحتويان على متحجرات مفترضة لكائنين فضائيين، أمام النواب.



وقال موسان خلال جلسة نظمها النائب سيرخيو غوتيريس باسم «المصلحة العامة»، «إنها كائنات غير بشرية، وليست جزءا من تطورنا الأرضي». وأكد أن المومياوين اللتين عثر عليهما في البيرو «يبلغ عمرهما نحو ألف عام»، مستندا إلى تحليلات بالكربون 14 أجرتها جامعة المكسيك المستقلة.



وأكد معهد الفيزياء التابع للجامعة في بيان أنه أجرى تحليلات، لكن فقط لتحديد عمر العينات وليس أصلها. ولفت إلى أن مختبره «ينأى بنفسه عن أي استخدام أو تفسير أو تحريف آخر فيما يتعلق بالنتائج التي نشرها».



وقالت النسخة الفرنسية من صحيفة «هافينغتون بوست» إن هاتين المومياوين ليستا لكائنين فضائيين وقد «كشف أمرهما قبل سنوات»، مشيرة إلى الجدل الدائر حول الفيلم الوثائقي «أنئيرثيغ نازكا» «Unearthing Nazca» عام 2017.



وأضافت «هافينغتون بوست» أن إحدى المومياوين «خضعت لتقويم من عالم أنثروبولوجيا، وأتت استنتاجاته واضحة بأن المومياء المعنية عبارة عن مجموعة من بقايا بشرية محنطة مختلفة».



وقال أحد مستخدمي الإنترنت المكسيكيين «إن استقبال خايمي موسان في مجلس النواب يظهر ازدراء هذا البلد للعلم».