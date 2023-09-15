أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي بالمقر الرئيسي للبنك، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.



وأسفر السحب عن حصول 10 عملاء على 1000 دينار لكل منهم، وهم: محمود حسن محمد علي، وإسماعيل أحمد عبدالله القبندي، ولبنى مصطفى عبدالعزيز شقلوصي، وحبيب عبد الرزاق حيدر أحمد العوضي، وجاسم محمد الدوسري، وعبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن، وسارة راشد الطخيم، وفهد عبدالرحمن جاسم الحسن، منصور محمد ناصر العازمي، ونجاح براك ناصر النون.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة، وتبقى الجوائز الربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.



وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضا أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي، وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.