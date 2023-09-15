ترأس وزير التجارة والصناعة محمد العيبان وفد الكويت بالاجتماع الخامس والستين للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته مدينة صلالة في سلطنة عمان (دولة الرئاسة)، حيث ضم الوفد وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم.



وقد ناقش الاجتماع الكثير من الموضوعات والقوانين المهمة المدرجة على جدول الأعمال، التي تستهدف مواكبة حجم التطور التجاري بين دول المجلس، والإسراع بتنفيذ عدد من المشروعات، التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون، حيث شملت المناقشات مشاريع قوانين تجارية موحدة والتي من المتوقع نفاذها قبل نهاية 2024، وهي:



1- قانون حماية المستهلك.



2- قانون حماية المنافسة.



3- إطار تشريعي موحد للتجارة الإلكترونية.



واتفق الاجتماع الوزاري على وضع آليات محددة لتسريع وتيرة المناقشة وحسم الصيغة التنفيذية للمشاريع المتفق عليها، كما تابع الاجتماع الوزاري تنفيذ قرارات الاجتماع الرابع والستين للجنة التعاون التجاري، ومناقشة سير مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع مختلف الدول والمجموعات الدولية.



ويتلخص هدف لجنة التعاون التجاري في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسعي إلى توحيد القوانين والأنظمة التجارية لدعم حرية مواطني دول مجلس التعاون في ممارسة الأنشطة التجارية في جميع أنحاء الخليج.