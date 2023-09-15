اعتبر رئيس بعثة الهلال الأحمر إلى ليبيا د.مساعد العنزي، أن الوضع في مدينة درنة الليبية، مركز كارثة إعصار «دانيال»، «مأساوي ويفوق الوصف»، داعيا إلى ضرورة تضافر الجهود والمسارعة في تقديم كل ما يلزم لمساعدة الأشقاء الليبيين.



وقال العنزي، في تصريح عبر الهاتف لـ «كونا» عقب وصول فريق جمعية الهلال الأحمر الى مدينة درنة الليبية، «ان الفريق اطلع على حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمدينة وتسبب في قتل وإصابة وتشريد الآلاف من الليبيين»، واصفا الوضع في المدينة بـ «الكارثي».



وأضاف العنزي أن مدينة درنة تشهد «حالة مأساوية تفوق الوصف»، مؤكدا أن جهود الإنقاذ ومساعدة المتضررين الحالية ليست بالهينة، وأنه يجب تضافر الجهود والمسارعة في تقديم المساعدة والإنقاذ للأشقاء الليبيين.



وكشف عن أن ضحايا كارثة السيول التي خلفها إعصار «دانيال» الذي ضرب مدن شرقي ليبيا الأحد الماضي تجاوز 7 آلاف قتيل علاوة على الآلاف من المصابين والمفقودين.



وقال إن عمليات انتشال الضحايا من تحت انقاض المباني التي جرفتها السيول تواجه صعوبة شديدة، مضيفا أن الفرق التي أرسلتها السلطات الليبية تنقصها الأجهزة والمعدات الحديثة للقيام بذلك.



وأضاف العنزي ان البعثة ستعمل بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الليبي على توزيع المساعدات الكويتية التي وصلت ليبيا على متن طائرتين ضمن جسر جوي كويتي، وتشمل مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وخيما وقوارب إنقاذ للمتضررين من تداعيات كارثة إعصار «دانيال».