حطت طائرة الإغاثة الثانية من الجسر الجوي الكويتي في مطار بنينا الدولي الليبي وعلى متنها 41 طنا من المساعدات العاجلة لمتضرري الإعصار «دانيال» الذي خلَّف آلاف القتلى والمشردين.



وقال سفير ليبيا لدى البلاد سليمان الساحلي، في اتصال هاتفي لـ «كونا»: «إننا لم نستغرب المساعدات من الكويت، فهي تعد «منارة العمل الإنساني» ومشهود لها في هذا المجال الإنساني، كذلك لم يكن مستغربا من جميع أطياف الشعب الكويتي التأثر والاستجابة التي سادت وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي المختلفة».



وأوضح الساحلي أن آخر إحصاءات الكارثة تشير إلى تزايد في انتشال جثث القتلى بين الأنقاض ومن عمق البحر، مبينا أن الترتيبات للمساعدات الكويتية تمت بالتنسيق مع السلطات الكويتية و«الهلال الأحمر» الكويتي الذي وجه له الشكر، لاسيما أن المسؤولين فيه ذهبوا بأنفسهم إلى المدن المنكوبة للإسهام في عملية الإنقاذ.



وأعرب في الوقت نفسه عن شكره وعرفانه للكويت أميرا وولي العهد وحكومة وشعبا «فإننا ندعو الله أن يحفظ بلداننا وشعوبنا من شر الكوارث».



وتأتي هذه المساعدات بتنظيم ودعم جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وتنسيق وإشراف وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع.