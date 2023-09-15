ذكر تقرير إخباري أن الاتحاد الألماني لكرة القدم أجرى اتصالات أولية مع وكيل أعمال المدرب جوليان ناغلسمان، في ظل مساعي الاتحاد لتعيين مدير فني جديد للمنتخب الأول.



ويواجه الاتحاد الألماني ضغوطا لتعيين مدرب جديد للمنتخب في وقت مناسب استعدادا لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا، وذلك بعد إقالة هانزي فليك من تدريب المنتخب يوم الأحد الماضي.



وأعلن الاتحاد الألماني الاستغناء عن خدمات فليك عقب الهزيمة المحرجة التي تعرض لها المنتخب الألماني أمام نظيره الياباني 1-4 في مباراة ودية أقيمت يوم السبت الماضي، حيث حقق المنتخب الألماني 4 انتصارات فقط خلال آخر 17 مباراة.



وذكرت صحيفة «بيلد» أن مدير المنتخب الألماني رودي فولر، والذي تولى القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت في المباراة الودية التي انتهت بالفوز على المنتخب الفرنسي 2-1 الثلاثاء، تواصل مع فولكر ستروث وكيل ناغلسمان.



وكان ناغلسمان قد أقيل من تدريب بايرن ميونيخ في مارس لكنه لايزال يرتبط بعقد مع النادي «البافاري» يستمر حتى عام 2026.



لكن «بيلد» ذكرت قبل أيام أن بايرن ميونخ سيتنازل عن رسوم التعاقد في حال توصل ناغلسمان إلى اتفاق مع الاتحاد الألماني.



بينما سيكون من المفترض أن يدفع الاتحاد الألماني 100% من الرواتب المستحقة لناغلسمان وفقا لعقده.



وقال أولي هوينيس، الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ، إن النادي لن يقف في طريق المفاوضات.



وأكد فولر إنه لا يمكنه الاستمرار في أداء مهام المدير الفني للمنتخب لفترة أطول، ولا يزال هو ورئيس الاتحاد بيرند نيوندورف يرفضان الإفصاح عن المرشحين لتدريب المنتخب.



لكن تردد أن قائمة المرشحين تشمل يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، بينما جرى استبعاد ماتياس سامر بسبب معاناته من مشكلات صحية خطيرة قبل فترة.



وقال رالف رانغنيك إنه سيستمر في تدريب المنتخب النمساوي، كما يعتزم شتيفان كونتس المدرب السابق لمنتخب ألمانيا للشباب تحت 21 عاما الاستمرار في تدريب المنتخب التركي.



وتردد كذلك أن قائمة المرشحين تشمل المخضرم فيليكس ماغات والنمساوي أوليفر غلاسنر.



ويخوض المنتخب الألماني مباراته المقبلة يوم 14 أكتوبر، حيث يلتقي نظيره الأميركي وديا ثم يخوض مباراة ودية أخرى أمام نظيره المكسيكي بعدها بثلاثة أيام.



وذكر الاتحاد الألماني أنه يأمل في الإعلان عن المدرب الجديد للمنتخب قبل المباراتين.