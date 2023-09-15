أعلنت لاعبات الدوري الإسباني للسيدات في كرة القدم إنهاء إضرابهن الذي أدى إلى تأجيل انطلاقة البطولة، بعد التوصل إلى اتفاق حيال الأجور، بحسب ما ذكرت النقابات ورابطة الدوري أمس الخميس.



وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان: «توصلت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم والنقابات إلى اتفاق بشأن الحد الأدنى للأجور الذي يسمح بإلغاء الإضراب».



وكانت 5 نقابات، من بينها نقابتا اللاعبين واللاعبات «أي أف إي» و«فوت برو»، دعت إلى إضراب خلال المرحلتين الأوليين من رزنامة البطولة.



وقالت النقابات في بيان: «الاتفاق يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وهو السبب الرئيسي للإضراب - الذي وافقت عليه اللاعبات كفعل مسؤولية تجاه مشجعي الرياضة».



ووافق الدوري الإسباني على رفع الحد الأدنى للأجور من 17 ألف دولار سنويا إلى 22500 دولار في الموسم الحالي، على أن يرتفع إلى 25500 دولار بحلول موسم 2025-2026. وكانت اللاعبات يطالبن بحد أدنى للأجور يبدأ من 24600 دولار اعتبارا من هذا الموسم.



لكن على الرغم من إلغاء الإضراب، قالت النقابات إن هناك قضايا أخرى عدة لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها بعد عام من المفاوضات.



وأضافت النقابات، أن «هذه الخطوة هي البداية وجزء فقط من الاتفاق - الآن حان الوقت للعمل على المضي قدما في نقاط مهمة مثل الأمومة وبروتوكول التحرش (وجوانب أخرى)».



وستقام المباريات نهاية الأسبوع بعدما كانت مقررة في 8 و10 سبتمبر الحالي.



وكانت انطلاقة الدوري الإسباني للسيدات الموسم المنصرم قد تأخرت أيضا بسبب إضراب الحكام قبل أن تقرر رابطة الدوري رفع أجورهم، فيما قالت الحكومة إنها ستسهم في تمويل صندوق التقاعد للحكام.



ودخلت الكرة النسائية الإسبانية في جدل كبير بعد فوز منتخبها بلقب كأس العالم الشهر الماضي، عقب تقبيل رئيس الاتحاد الإسباني للعبة لويس روباليس لشفاه لاعبة الوسط جيني هيرموسو، ما أدى إلى اعتراض واسع شمل إضراب 81 لاعبة إسبانية إلى حين تغيير قيادة الاتحاد الإسباني، ما دفع روبياليس في نهاية المطاف إلى تقديم استقالته.