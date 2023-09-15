الحضور الصباحي بين 7 و9 .. والانصراف بين 1:30 و3:30 مساءً.. بواقع 7 ساعات عمل مع فترة سماح 30 دقيقة للموظفات و15 للموظفين

مريم بندق



وافق مجلس الخدمة المدنية على المقترح المقدم من وزارة الداخلية بتطبيق الدوام المرن. وقال ديوان الخدمة المدنية في بيان له إن مجلس الخدمة المدنية وافق على المقترح الهادف إلى تخفيف الاختناقات المرورية وإعطاء الموظف المرونة في الدخول والخروج عند اكمال ساعات العمل المطلوبة. وأضاف أن فترة الحضور الصباحية بين (7:00 و9:00) وفترة الانصراف المسائية بين (1:30 و3:30) بواقع ٧ ساعات عمل فعلي مع احتفاظ الموظف بفترة السماح ٣٠ دقيقة على أن يتاح للجهة الاختيار بين نظام الفترات المعمول به حاليا أو الدوام المرن بحسب رغبة وطبيعة الجهة.



وجاء القرار بعد اجتماع مجلس الخدمة المدنية أمس الخميس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة عيسى الكندري، وقد تمت مناقشة المقترح المقدم من وزارة الداخلية بشأن تطبيق الدوام المرن في الجهات الحكومية، وأصدر مجلس الخدمة المدنية قراره بالموافقة على المقترح المقدم وتكليف ديوان الخدمة المدنية لإصدار التعميم الخاص بالدوام المرن.



وتضمن المقترح السماح للموظف بالدوام المرن، بحيث يكون فترة الحضور الصباحية بين الساعة 7:00 و 9:00 صباحا، وفترة انصراف الموظفين بين الساعة 1:30 و 3:30 مساء، وبواقع 7 ساعات عمل فعلي مع احتفاظ الموظف بفترة السماح 30 دقيقة.



كما أكد مجلس الخدمة المدنية أن من مزايا تطبيق هذا النظام السماح للموظف بالاستفادة من فترة السماح في بداية أو نهاية الدوام الرسمي، وهو ما يعطي الحق للعاملين بالجهات الحكومية في الدخول والخروج بشكل مرن.



وقد أعطى مجلس الخدمة المدنية للجهات الحكومية الحق في اختيار النظام المرن أو نظام الفترات بحسب طبيعة ورغبة كل جهة.