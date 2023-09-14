حضر وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى افتتاح فعاليات معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) في نسخته الـ (24) في العاصمة البريطانية لندن والذي ضم العديد من الشركات المتخصصة في المعدات الصناعية الدفاعية.



وقام الشيخ د.عبدالله المشعل والوفد المرافق له بجولة في المعرض شملت عددا من أقسام وأجنحة الدول والشركات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة، حيث اطلعوا على أحدث المعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والمتطورة.



وعلى هامش الزيارة التقى وكيل وزارة الدفاع عددا من كبار المسؤولين الحكوميين وبحثوا مختلف سبل تطوير التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين الصديقين، حيث قابل كلا من وزير الدولة لشؤون الاستثمار لدى وزارة الأعمال والتجارة الدولية في المملكة المتحدة اللورد دومينيك جونسون، ومستشار وزير الدفاع الأول لشؤون الشرق الأوسط لدى المملكة المتحدة الفريق طيار مارتن سامبسون، والمدير العام للصناعة والتجارة والأمن الاقتصادي في وزارة الدفاع البريطانية السيدة أفريل جوليف ومدير صادرات الدفاع والأمن في المملكة المتحدة السيد مارك جولد ساك.



كما أقام سفيرنا لدى المملكة المتحدة بدر محمد العوضي مأدبة عشاء على شرف الوفد الزائر.