بيروت ـ عامر زين الدين



استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني يرافقه الوزير القطري المفوض علي بن محمد المطاوعة، في زيارة بروتوكولية بعد تولي السفير الجديد مهامه الديبلوماسية، وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة في لبنان والعلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين.



وكان اللقاء مناسبة رحب خلالها أبي المنى بالوفد القطري، مؤكدا على «العلاقات التاريخية التي تجمعنا مع الإخوة القطريين منذ زمن طويل وقد عشناها معا في ربوع الجبل وهي لاتزال قائمة ومستمرة، وإننا نتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات لما يخدم وطننا ومن ضمنه الجبل على وجه الخصوص، وباعتبار طائفتنا «لاحمة» ودورنا تقريب المسافات وتعزيز التلاقي، كي يبقى الحوار هو السائد وبما يعكس وجه لبنان التنوع».



وأضاف «إننا نعول على الدور القطري حيال الظروف القاسية التي يمر بها لبنان اليوم، إلى جانب كل المخلصين وأصحاب المبادرات الخارجية والداخلية الوطنية، من أجل الحوار وتجاوز المعوقات السياسية والاقتصادية التي تعترض قيامة وطننا من كبوته واستعادة الثقة به، وعودة الاعتبار إلى المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية».



أما السفير القطري فاكتفى بعد اللقاء بالقول «إنها زيارة بروتوكولية لهذه الدار ولطائفة الموحدين الدروز الكريمة التي لنا معها علاقات قديمة، وبحثنا مع سماحته الذي نقدر دوره الجامع الواقع العام، وان شاء الله نريد لهذا الوطن الشقيق كل الخير وأن ينتهي من المشكلات الحاصلة».