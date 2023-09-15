بيروت ـ أحمد عز الدين



حطت مساعي إنهاء المعارك في مخيم «عين الحلوة» في عين التينة أمس، حيث أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقاء كل من وفدي «فتح» و«حماس» التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار، وتسليم المطلوبين ابتداء من السادسة مساء.



وفد «حماس» كان برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبومرزوق وضم مسؤولي الحركة في مخيمات لبنان، وقد اعتبر أبومرزوق بعد اللقاء ان عمليات إطلاق النار مشبوهة ولا علاقة لها بالقضية الفلسطينية.



وأضاف: نحن ندين هذه الاشتباكات وندعو لوقف اطلاق النار فورا، وتحريم الاقتتال الفلسطيني ـ الفلسطيني، وقد تعهدنا للرئيس بري بأن نبذل قصارى جهدنا من أجل الأمن والعدل وتسليم المطلوبين.



كما التقى الرئيس بري عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة «التحرير الفلسطينية» والمركزية لحركة «فتح» المشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد بحضور سفير فلسطين أشرف دبور ومسؤول الملف الفلسطيني في «حركة أمل» محمد الجباوي.



وقال الأحمد «لابد من وقف إطلاق النار والالتزام به من أي جهة كانت، لأن المؤامرة كبيرة على مخيم عين الحلوة وعلى مستقبل القضية الفلسطينية».



ولفت إلى أنه «تم الاتفاق أكثر من مرة على وقف إطلاق النار، ثم لا يلبث أن ينهار الاتفاق لينفجر الوضع الأمني مرة أخرى، لصالح من يتم هذا الأمر ومن يمول ومن يحرض؟».



وأكد الأحمد الاستعداد على «الفور للتهدئة ووقف إطلاق النار ومستعدون أن نتحمل في سبيل أمن واستقرار المخيم وصيدا والغازية، ولكن من حقنا أيضا ان نتصدى لهؤلاء الخارجين على القانون».



وختم «أبلغنا الرئيس بري اننا تحت سقف القانون وما تقرره الدولة اللبنانية في شأن هذا الملف».



في هذا الوقت، تفقد قائد الجيش العماد جوزف عون المواقع العسكرية على تخوم مخيم «عين الحلوة»، واجتمع بالضباط والعسكريين، مشيدا بصمودهم وتضحياتهم في أداء الواجب، حيث تعرضت مواقع الجيش اكثر من مرة لإطلاق نار وسقوط قذائف.



وأمس، أنهت معارك المخيم في جولتها الجديدة أسبوعها الأول موقعة 15 قتيلا وأكثر من 150 جريحا، وهذه الجولة اندلعت قبل أسبوع بعد فشل كل المساعي لتسليم المطلوبين من الجولة الماضية، وشهدت جبهات القتال داخل الأحياء معارك غير مسبوقة مما أدى إلى دمار كبير واحتراق الكثير من المنازل، وسمع دوي القذائف في مناطق بعيدة عن المخيم، كما طال الرصاص أحياء مدينه صيدا والبلدات المجاورة وأوقعت إصابات، كما استخدمت في هذه المعارك القنابل المضيئة للمرة الأولى.



الرئيس بري وفي مسعاه لإنهاء المعارك في مخيم «عين الحلوة» استقبل كل من وفدي «حماس» و«فتح».