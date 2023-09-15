القاهرة - هالة عمران



أكد د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، افتتاح مدرسة العباقرة العام الدراسي المقبل، والتي ستضم الطلاب المتفوقين والمتميزين في الصف الأول بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على دعم التفوق والتميز والنبوغ لأبنائها الطلاب ورعايتهم.



وكان د.رضا حجازي، بحث آليات التوسع في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»، التي تتضمن تعليما قائما على دعم مهارات التفكير العليا والبحث العلمي، خاصة في مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، فضلا عن مناقشة آليات استفادة الدول المجاورة من هذا النظام، حيث أكد د.رضا حجازي أن مدارس «STEM» تعد نقطة مضيئة في نظام التعليم المصري، حيث إنها تقدم نموذجا يستحق الاقتداء به في جميع مدارس الجمهورية.



‏‎وناقش الوزير آليات تنفيذ إنشاء مدرسة العباقرة والتي تعد نموذجا متقدما من مدارس STEM، وتضم الطلاب الأوائل بالصف الأول بهذه المدارس على مستوى الجمهورية مع تقديم حزمة امتيازات لهم عبر تنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم، فضلا عن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والدولية لضمان تقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز لهم، وتعزيز مواهبهم وقدراتهم.